パチンコ店の従業員から不正行為をしている男がいると通報があり、駆けつけた警察官が福岡県みやま市の職員の男を逮捕しました。14日午前11時前、福岡県筑前町のパチンコ店で「男がパチンコ台でゴト行為をしている」と従業員から110番通報がありました。ゴト行為とは、パチンコ台から玉を出すための不正行為で、警察官が駆けつけた際、男はパチンコ玉に油を付けていたということです。建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、福