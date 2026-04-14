財務諸表の数字には表れない部分の評価をどうするか ─昨今、人材を資本と捉えて力を引き出す「人的資本経営」が注目されていますが、まずはCHROFY（クロフィー）とはどんな会社なのか、説明してもらえますか。 滝本当社は人的資本経営の実践を支援するプラットフォーム『CHROFY』を開発・提供しています。従業員の勤怠・給与・人事評価などのシステムデータや財務データを統合し、人