香川県庁 香川県庁の職員が、課の事務連絡メールを誤って外部の第三者にも送信していたことが分かりました。メールに個人情報は含まれていなかったということです。 香川県によりますと、3月30日、長寿社会対策課の職員が人事異動で転出・退職する職員に宛てた事務手続きについて連絡するメールを外部の第三者1人にも送信しました。課のメールアドレス帳に登録されていたアドレスを誤って送信先に