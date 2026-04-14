内閣府の孤独・孤立対策推進室は4月14日、2025年に亡くなった「孤立死」とみられる死者数の推計を発表した。2万2222人（男性1万7620人、女性4598人、不詳4人）で、男性が8割近くを占めている。この推計は、警察庁がまとめた「警察取扱死体のうち、自宅で死亡した一人暮らしの人」のデータをもとに、「死後8日以上経過して発見されたケース」を基準としている。内閣府の作業部会は昨年、発見まで少なくとも1週間、連絡を取れないこ