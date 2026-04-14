日銀が物価見通しの大幅引き上げ検討へ､中東情勢受け原油高 日銀、原油高の基調物価への影響は上下双方向が考えられる 日銀、原油高の影響踏まえGDPの下方修正を検討する可能性 日銀、中東情勢の行方も含め直前まで見極める （関係者の発言をブルームバーグが報じる）