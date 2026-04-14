東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 25872.32（+211.47+0.82%） 中国上海総合指数 4026.63（+38.07+0.95%） 台湾加権指数 36296.12（+838.83+2.37%） 韓国総合株価指数 5967.75（+159.13+2.74%） 豪ＡＳＸ２００指数 8970.82（+44.78+0.50%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76847.57（休場） １４日のアジア株は軒並み上昇。米国とイランによる停戦協議が継続するとの観測から買い優勢