ユーロ圏１０年債利回り格差 仏６５、伊７７ｂｐやや縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ3.049 フランス3.698（+65） イタリア3.821（+77） スペイン3.501（+45） オランダ3.174（+13） ギリシャ3.789（+74） ポルトガル3.454（+41） ベルギー3.608（+56） オーストリア3.331（+28） アイルランド3.27