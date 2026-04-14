任期満了に伴う高知県の越知町長選挙が4月14日に告示され、現職と新人のあわせて4人による選挙戦が確定しました。越知町長選挙に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属の現職で4期目を目指す小田保行氏（65歳）、新人で元県職員の岡林祐一氏（69歳）、新人で出版社経営の岡林信一氏（55歳）、新人で元町議会議員の小田壯一氏（74歳）のあわせて4人です。現職の小田保行氏は、4期目に向けて新たな高規格道路「高知松山自動車道