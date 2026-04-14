トランプ大統領は、13日、アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにしました。この作戦によって急激に高まる戦闘への緊張。トランプ大統領を長年取材する専門家が語るのはトランプ大統領の焦りです。世界の物流の要衝･ホルムズ海峡で、また大きな動きが…。トランプ大統領は13日、イランの港を出入りする船舶を対象にしたホルムズ海峡での封鎖措置を開始したと明らかにし、「イラン軍の艦船が封鎖エリアに近づけば