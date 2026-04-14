南陽市で14日正午すぎ、住宅など少なくともあわせて6棟が焼ける火事がありました。けが人はありませんでした。建物から噴き出す炎。近隣住民が撮影した南陽市の火災現場、出火直後の様子です。撮影した佐藤 拓也 さん「最初は家の中で燃えてるな、煙が上がっているなと見ていたがみるみるうちに風もあいまって隣の家に燃え移った」警察と消防によりますと14日午後0時半ごろ南陽市漆山の長谷川博志さん（75）の住宅付近で煙が上がっ