【新華社合肥4月14日】中国安徽省阜陽市太和県に、世代を超えて受け継がれた郷土料理「琉璃饃（リウリーモー）」がある。地元産の強力粉に、もち米とこうじから作る天然甘味料「酒醸」を加えて自然発酵させ、できた生地を3回こねて3回休ませる。生地を細かく切り、砂糖を煮詰めた汁に浸して柔らかくし、油で揚げて香りを立たせ、最後に砂糖の衣をまとわせる。黄金色に輝く琉璃饃には、地域の人々の豊かな生活へ