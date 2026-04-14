ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦「BOATBoyカップ」が、15日に開幕する。14日はエンジン抽選を含む前検業務が行われた。厳しい勝負駆けシリーズとなりそうだ。清水愛海（26＝山口）は今季勝率6.20で津に乗り込んできた。今は期末の4月。ビタビタのA1勝負となる。ただ、そう簡単に事は運びそうにない。立ちはだかる“難敵”が多いのだ。「事故パンなので、無理はできないんですよね」事故パンとは事故率が高いこと