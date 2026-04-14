TBSの井上貴博アナが、14日放送の同局系『Nスタ』（後3：49）に生出演。京都府南丹市の報道をめぐって、視聴者に呼びかける一幕があった。【写真】昨年は…地震・津波情報番組の視聴者に“異例”の呼びかけ速報で、13日に発見された遺体が、行方不明になっていた男児であることが伝えられた。井上アナは「この後、また6時45分から情報をお伝えする算段を、我々としてはとりたいと考えております。なかなか、ちょっと心が追いつ