川崎市のJFEスチールの製鉄所でクレーンの解体作業中に3人が死亡した事故からきょうで1週間。先ほど、JFEスチールと作業を受注した会社が初めて記者会見を開き、遺族らに謝罪しました。東亜建設工業木下正暢 執行役員専務「お亡くなりになられました3名の方のご冥福を心よりお祈りするとともに、多くの方々に多大なるご心配と、ご迷惑をおかけしておりますことを重く受け止め、心よりお詫び申し上げます」きょう午後、JFEス