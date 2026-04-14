3月の中国の輸出額は、前の年の同じ月と比べてプラス2.5%のおよそ3210億ドルでした。イラン情勢の悪化に伴い中東への輸出が減少し、伸び率は急速に鈍化しています。中国の税関総署が14日に発表した貿易統計によりますと、3月の中国から世界全体への輸出額はアメリカドル換算でおよそ3210億ドル＝日本円でおよそ51兆円で、前の年の同じ月と比べてプラス2.5%でした。先月発表された1月から2月の輸出の伸び率はプラス21.8%だったのに