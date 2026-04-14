◇セ・リーグヤクルトーDeNA（2026年4月14日松山）ヤクルトの助っ人、ドミンゴ・サンタナ外野手（33）が気迫の泥んこヘッドスライディングで先制点に貢献した。0―0の初回1死一塁の一塁走者で、古賀優大捕手の三塁内野安打を宮崎敏郎三塁手が一塁に悪送球すると、サンタナは長駆本塁に生還。気迫のヘッドスライディングを披露した。助っ人が泥んこになるほどの必死さ。これが現在2位と好調のチームの勢いを示していた