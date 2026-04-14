きょう未明、中国・深セン市にあるEV大手・BYDの工場内の立体駐車場で火事がありました。あたりに立ち込める黒煙。建物内部では激しく炎があがっているのが確認できます。きょう午前3時前、中国・深セン市の立体駐車場で火災が発生しました。中国メディアによりますと、この駐車場は中国EV大手・BYDの工場内にあり、火はすでに消し止められたということです。BYDは中国メディアの取材に「この駐車場は試験車両および廃車車両専用の