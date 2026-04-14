プロ野球のファーム・リーグは14日、東、中、西地区に交流戦、ナイターを含めて計7試合が行われた。日本ハムはファーム交流戦の中日戦（鎌ケ谷）に3―0で完封勝利。先発・福島が6回2/3を5安打8奪三振無失点で、4番手・宮西が1回1安打無失点で1セーブ目。マルティネスが初回の先制1号ソロなど2安打2打点、宮崎が4回の2号ソロなど2安打を放った。中日先発・松葉は6回7安打3失点で2敗目。山本、育成選手の福元が2安打。東地区の