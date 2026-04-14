トランプ大統領が始めたホルムズ海峡の「逆封鎖」。アメリカはこれを背景にイランとの再協議を模索する一方で、封鎖が中国といった大国にも影響を与えかねない局面に入っています。アメリカのCNNテレビは13日、トランプ政権がイランとの2度目の対面協議に備えて開催日時や場所を検討していると報じました。ロイター通信も情報筋の話として、アメリカとイランの交渉団が協議のため今週中にもパキスタンのイスラマバードを再び訪れる