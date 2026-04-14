◇プロ野球 セ・リーグ 中日-広島(14日、豊橋)中日が初回から4点を先制しました。3連敗中のチームは初回、広島先発・森下暢仁投手を攻め立ていきなりノーアウト満塁のチャンス。ここで4番・ボスラー選手がライトへ犠牲フライを打ち、1点を先制します。さらに花田旭選手もレフトへのタイムリー2ベースで続き2点目。なおも1アウト2、3塁からサノー選手がライトフェンス直撃のタイムリーを放ち、2者生還で4点目を挙げました。いきなり