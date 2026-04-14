５月に閉館する劇場、大阪松竹座（大阪市中央区）について、所有・運営する松竹は１４日、取締役会を開き、建物を解体することを決めた。同社ホームページで明らかにした。閉館後、関係先との調整を経て工事に着手する。解体などの費用は約２０億円の見込みで、１９２３年の開館当初から残る正面のアーチ形の外観も取り壊す。跡地には、松竹が新たに文化芸能の発信拠点となる建物を建設する方針という。