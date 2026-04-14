◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月14日甲子園）阪神の才木浩人投手（27）が序盤に巨人打線につかまった。初回こそ3者凡退で立ち上がったがが、2回に味方のミスからリズムを崩した。先頭のダルベックのゴロを処理した遊撃・木浪の失策で出塁を許すと、キャベッジにも中前に運ばれて無死一、二塁。大城の二遊間への当たりは中野がイレギュラーしたゴロを止めきれず中前適時打を許して先制点を献上した。さらに無死一、