がんや難病の新たな治療につながると期待される「ゲノム医療」を推進するため、日本ゲノム医療推進機構（略称:GeMJ=ジェムジェイ）が発足しました。■「ゲノム医療」とはゲノム医療とは、人が生まれながらに持つ遺伝情報（ゲノム）を解析することで、一人ひとりに最適な医療を提供することを目指すものです。例えば、同じ「がん」と診断されても、原因となる遺伝子の異常は患者ごとに異なります。ゲノム医療を活用することで、患者