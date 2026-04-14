【悪魔と俺と】 4月14日連載開始 「悪魔と俺と」を読む 【拡大画像へ】 双葉社は4月14日、黒江S介氏によるマンガ「悪魔と俺と」の連載をwebアクションにて開始した。 本作はパッとしない人生を送っている28歳の大ちゃんと、なぜか家に住みついている関西弁の悪魔の日常を描いた作品。実家の母親のような悪魔と、普通の成人男性の温かい生活がつづられる。 なお、webアクションでは最