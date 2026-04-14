AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は13日、中東情勢悪化で延期されていた西地区ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)2試合を行い、アルサッド(カタール)がアルヒラル(サウジアラビア)を3-3で迎えたPK戦の末に破った。アルサッドは準々決勝でヴィッセル神戸と対戦する。過去最多4度の優勝を誇る“中東の雄”アルヒラルがベスト16で姿を消した。延期された西地区ラウンド16以降は決勝までサウジアラビアでの集中開催だが、ア