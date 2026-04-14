ZERO ZERO ROBOTICSは、防水仕様のカメラ付きドローン「HOVERAir AQUA」を5月28日（木）に発売する。基本セットの価格は19万9,980円。 水上での飛行を前提に設計された同ブランド初の防水ドローン。水上アクティビティを撮影することを主眼としている。 本体重量が249gのため、HOVERAirを一躍有名にした「HOVERAir X1 Smart」（2024年発売）と異なり、国内で使用する場合は機体の登録が必要になる。 水に落