マーキュリー [東証Ｇ] が4月14日大引け後(18:15)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比50.6％減の8200万円に落ち込んだが、27年2月期は前期比57.3％増の1億2900万円にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の売上営業損益率は前年同期の-11.9％→0.7％に急改善した。 株探ニュース