日経平均株価 始値57085.65 高値57979.82 安値57010.18 大引け57877.39(前日比 +1374.62 、 +2.43％ ) 売買高21億5684万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆4392億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反騰、一時5万8000円台を目前に捉える ２．米半導体株の上昇を追い風にリスク選好の地合いが