日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7( 7) 松井証券 6( 6) 楽天証券 1( 1) ◯5万7250円プット 取引高(