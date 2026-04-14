長崎総合科学大学とアメリカの大手半導体メーカーが、九州では初の包括連携協定を結びました。 この連携で、AI人材の育成に向けた独自の教育プログラムを進めるとしています。 締結式には、長崎総合科学大学の黒川 不二雄学長とアメリカの半導体メーカー「日本法人エヌビディア合同会社」の井粼 武士バイスプレジデントらが出席し、協定書に調印しました。 九州では初となる今回の