13日（月）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の奈良ドリーマーズは、セッターの伊藤洸貴（26）が2025-26シーズンをもって退団することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 伊藤は中央大学を卒業後、大分三好ヴァイセアドラーに入団。その後、ブルガリアのVCモンタナでのプレーを経て、2025年に奈良へ入団。今季はVリーグ男子のレギュラーシーズ