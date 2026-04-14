14日（火）、公益社団法人SVリーグは大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ（CS）ファイナルの放送が決定したことを発表した。 19日（日）にレギュラーシーズン（RS）を終える今シーズンのSVリーグ男子。レギュラーシーズンの上位6チームが出場するチャンピオンシップが25日（土）から行われ、SVリーグの2代目王者を決める戦いが始まる。RS3位から6位のクラブに