俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第1話が、12日に放送された。2人の役柄＆演技合戦に視聴者から驚きの声があがっている。【動画】畑芽育×志田未来 演技が凄すぎる…公式ムービー今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、その女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずの