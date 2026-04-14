飲酒運転で事故を起こしたなどとして、愛知と三重で相次いで男が逮捕されました。 【写真を見る】飲酒運転による事故相次ぐ…1人死亡 愛知･小牧市の25歳会社役員と三重･津市の22歳会社員を逮捕 警察によりますと、逮捕された小牧市の会社役員・小山楓人容疑者（25）は、きのう午前8時半過ぎ、小牧市内の交差点で、酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転して乗用車と衝突し、男性（50）に軽傷を負わせた疑いが持たれています。警察の調