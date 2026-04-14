きのう13日京都府南丹市で見つかった子どもとみられる遺体は、3月23日から行方不明となっていた11歳の安達結希さんだと判明した。京都府警は14日午後6時45分から身元の判明と司法解剖の結果について報道陣に説明するとしている。遺体が見つかった場所は、安達さんが通っていた園部小学校から南西に約2kmの山林。先に見つかっていた安達さんのものとみられる通学かばんや靴の発見場所とは距離が離れていた。遺体は性別が分からない