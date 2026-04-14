京都府南丹市の山林で１３日に発見された子どもとみられる遺体について、京都府警は１４日、行方不明となっていた市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）と判明したと発表した。司法解剖の結果、死因は不詳で、３月下旬に死亡したと推定されるという。