女子プロゴルファー竹村真琴（興和）が国内ツアー「KKT杯バンテリン・レディース」（17日開幕、熊本・熊本空港CC）の大会PRサポーターを務める。竹村のマネジメント会社「OneForOneManagement株式会社」が14日に発表した。現地から選手の生の声や大会の様子を本人のインスタグラムで発信する。竹村の大会PRサポーター就任は今回で7度目となる。竹村は「今年もバンテリン・レディースの大会PRサポーターを務めさせてい