11歳の男子児童が行方不明になっている京都府南丹市で13日夕方、見つかった子どもとみられる遺体は、14日、安達結希さんと確認された。身元が確認されたのは、3月23日から行方不明だった園部小学校に通う11歳の安達結希さんだ。警察は、のべ約1000人態勢で捜索を続けていたが、13日午後4時45分ごろ、小学校から南西に2kmほど離れた山林で、あおむけに倒れた状態の小柄な遺体が見つかった。性別が分からない状態で、死後相当な期間