元E-girlsのメンバーで、現在は女優として活動する石井杏奈が明かした“グループ時代の暗黙ルール”が、SNS上で注目を浴びている。発端となったのは、4月13日に都内でおこなわれたドラマ『刑事、ふりだしに戻る』（テレビ東京系）の記者会見だった。過去の活動を振り返るなかで、石井はE-girls時代の上下関係について言及。「先輩より先にお弁当を食べてはいけない」「現場の入り時間も後輩が先」といった、厳しいルールがあっ