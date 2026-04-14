14日の金沢市内は最高気温が20度を超え5月上旬並みのあたたかさとなりました。この陽気に春ならではの味覚や景色が楽しめる場所はにぎわいを見せていました。 朝から青空が広がり春らしい陽気となった石川県内。日中の最高気温は金沢で21.5度と5月上旬並みの暖かさとなったほか、かほくでも21.5度となり今年最高の気温を記録しました。このお出かけ日和に兼六園には多くの人が。中でも人気を集めていたのは… 河合紗花