スガ シカオ × 大石昌良による初の弾き語りツーマンライブ＜SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-＞が7月4日、大阪城音楽堂にて開催されることが発表となった。＜SOUND CONNECTION＞は、MBSテレビが関西イベンターやエンタテインメント業界とタッグを組んで、関西から音楽シーン全体を“つなげる”ことを目的として開催されているイベントだ。2026年夏は、大阪城音楽堂を舞台に、“-Acoustic Sessions-”と題した特別な一夜とし