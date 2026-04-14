宮城大弥（ひろや）、曽谷龍平（ともにオリックス）、種市篤暉（あつき/ロッテ）、伊藤大海（ひろみ/日本ハム）。彼らはみなパ・リーグを代表する投手である。と同時に、『第6回ワールド・ベースボール・クラシック』（WBC）の日本代表メンバーでもある。そして、もうひとつ共通しているのが、2026年シーズンの開幕に向け、けがや調整不足に悩まされている点だ。曽谷はWBCから帰国後、調整不足は否めず、一軍を離れてファー