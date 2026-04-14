伝統的な製法を守り続ける珠洲市の塩田は能登半島地震で大きな被害を受けました。震災から3度目の春、被災した塩田では本格的な塩づくりが再開します。14日、珠洲市の塩田を訪ねると、そこには重機が。 ■奥能登塩田村・石田尚史 社長：「（塩田が）隆起した関係でですね、水平状態が保てなくなって、傾いた状態であったんですが、それを土をならして、してもらってると」汲み上げた海水を砂地にまく「揚げ浜式」と呼ばれる技