ドジャース・大谷翔平投手（３１）が相手捕手の一塁けん制にビビりまくった。１３日（１４日）の本拠地メッツ戦の６回、一死一塁の場面で大谷が打席に立ち、キンブレルの投じた３球目で捕手アルバレスが素早く一塁にけん制した。大谷は瞬時に飛び上がるように体を避けたが、あまりの大げさな動きにアルバレスが大谷の肩を叩いて苦笑い。しゃがみこんでいた大谷も立ち上がって笑うしかなかった。大谷がここまでビビるのも前回