8月に上演される『ブルーマングループ2026新宿公演』が、文化庁の「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演として採択され、6歳から18歳の子どもを無料で招待することが発表された。4月18日11時より、公式サイトにてチケット先行受付を開始する。【写真】夏休みにもぴったり！ 「ブルーマングループ」過去公演『ブルーマングループ』は1991年にニューヨークで誕生したノンバーバル・ライブエンターテインメント。言葉を使わず、