WHITE SCORPIONが、4月15日に配信リリースする8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」のMVを4月15日深夜0時に公開することをアナウンスした。本作は、2025年10月リリースのミニアルバム『Corner of my heart』以来となる新曲。“理屈じゃない、本能の爆発”をテーマに掲げ、周囲に合わせて「聞きわけのいい自分」を演じていた主人公が、葛藤の末に本当の自分をさらけ出そうとする強い決意を歌った楽曲だという。本日公開された