LGエレクトロニクス・ジャパンは、2026年の4K液晶テレビラインナップとして、85インチから43インチの豊富なサイズを取り揃えた全6モデルを、販路限定で2026年4月中旬より順次発売します。 記事のポイント AIによる画質・音質の最適化に加え、AIを使ったチャットボットや検索機能なども搭載。スマホを取り出す手間なく、AIで情報を調べることができます。 LGの4K液晶テレビの2026年モデルは、AIプロセッサー「α7 AI