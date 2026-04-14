Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することを発表した。また、ジャケット画像も解禁された。小学館のコミックアプリ「マンガワン」とWEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中で、累計発行部数100万部を突破した著・松木いっかの『日本三國』。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21時よりPrime Videoにて世界最速配信、毎週月曜24時よりTOKY