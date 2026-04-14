中島美嘉が、4月15日に新曲「光」を配信リリースすることを発表した。本作は、2026年4月9日よりフジテレビほかにて放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされたバラードだ。作詞を中島美嘉本人が手がけ、作曲を大野裕一が担当。さらに編曲には江粼文武を迎え、繊細かつ洗練されたサウンドに仕上がったという。江粼文武作詞に中島美嘉自身が参加することで、アニメが描く「迷いながらも前へ