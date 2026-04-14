先月、第１子妊娠を発表したフジテレビの三上真奈アナウンサーのイメチェン姿にファンからは歓喜の声が寄せられている。三上アナは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「顔周りをプツンと、後ろも１５センチほど短く！ドライヤーらくらくー！」とつづり、顔の横の髪をバッサリと切り、後ろ髪も短くした姿を披露した。この投稿には同じくフジテレビの杉原千尋アナウンサーからの「可愛すぎます」というコメントのほか「